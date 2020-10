Russomanno exerce direito de resposta em tempo de Covas no rádio

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno e Bruno Covas - (Foto: Reprodução)

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomanno, veiculou, nesta terça-feira (27) por cerca de 60 segundos, direito de resposta no horário do concorrente e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) por falas a respeito do risco de moradores em situação de rua contraírem a Covid-19.

Citando o slogan do concorrente, Russomanno afirmou que "o Bruno tem insistido no conceito Força, Foco e Fé". "Mas se esqueceu do quarto f: o foi-se. Foi-se a renda, foi-se o emprego, foi-se a empresa, foi-se até a esperança. E agora, Bruno, também foi-se a verdade, por isso você está sendo punido pela Justiça", completou Russomanno.

"Apareceu no seu programa que eu afirmei que pobre não pega covid porque não toma banho. Não é verdade, Bruno. Faltar com a verdade também começa com F", disse Russomanno.

No último dia 20, a campanha de Bruno Covas havia veiculado um trecho em que um dos personagens avalia o desempenho dos outros candidatos à Prefeitura paulista. "No primeiro lance de hoje, o candidato do time russo declara que pobre morador de rua não pega Covid-19 porque não toma banho", afirmou um dos personagens que participam do programa de Covas. "Aqui o lance é pro VAR árbitro assistente de vídeo, porque o time russo apoiou a Dilma do PT e agora faz tabela com o presidente, que acha que a Covid-19, que já matou 150 mil brasileiros, é só uma gripezinha", completou.

Segundo Russomanno, à época sua frase sobre a resistência dos moradores de rua à Covid-19 foi tirada de contexto.