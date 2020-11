Rio: Paes (DEM) tem 55% e Crivella (Republicanos), 23%, segundo Datafolha

O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo DEM, Eduardo Paes, seria eleito prefeito do Rio de Janeiro se a eleição fosse hoje, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha na noite desta quinta-feira , 26. Paes teria 55% dos votos, enquanto seu concorrente, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), teria 23%. Na pesquisa anterior, há exatamente uma semana, Paes tinha 54% e Crivella, 21%. Ambos variaram dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa desta quinta-feira indicou que 18% dos eleitores consultados votariam em branco ou nulo (eram 22% na pesquisa anterior) e 5% não quiseram ou não souberam dizer (na pesquisa anterior eram 3%). Considerando apenas os votos válidos, Paes tem 70% e Crivella, 30%. Segundo a pesquisa, 90% dos eleitores consultados estão totalmente decididos, enquanto 9% ainda podem mudar e 1% não soube responder.

A pesquisa Datafolha foi divulgada um dia após a do Ibope, que na quarta-feira (25) registrou 53% para Paes e 28% para Crivella, com 16% de brancos ou nulos e 3% que não quiseram ou não souberam responder.

No primeiro turno, Paes ficou em primeiro, com 37%, enquanto Crivella foi o segundo e obteve 21,9% dos votos. Os votos brancos e nulos representaram 19,23% do total.

O Datafolha ouviu 1.148 eleitores do Rio de Janeiro nos dias 24 e 25 de novembro. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) com o protocolo RJ-03404/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade.