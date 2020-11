Com 98,87% das urnas, o candidato Tião Bocalmon (PP) e a prefeita Socorro Neri (PSB) vão disputar o segundo turno em Rio Branco, Acre. Até o momento, Bocalmon tem 49,65% dos votos válidos e a candidata à reeleição, 22,64%.

Em terceiro lugar ficou Minoru Kinpara (PSDB), com 14,59%, seguido por Roberto Duarte (MDB), com 6,97% e Daniel Zen (PT), com 4,02%.

Jarbas Soster obteve 1,29% dos votos e Jamyl Asfury (PSC), 0,85%.