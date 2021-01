Retrospectiva do programa Mulheres em Debate aborda combate à violência

A Retrospectiva “Mulheres em Debate” aborda a divulgação de ferramentas de combate à violência. O ano de 2020 foi emblemático para toda a sociedade brasileira e sul-mato-grossense, especialmente por conta da pandemia da Covid-19. A doença isolou as pessoas como forma de prevenção, porém, mulheres, crianças e idosos ficaram expostos a outro problema: a violência.

Desde março, o Programa “Mulheres em Debate” trouxe à tona temas de interesse público, bem como as ferramentas de denúncia e de suporte para as vítimas nesse período de distanciamento social. As entrevistas contaram com a participação de mulheres atuantes nos segmentos públicos e privados e que atuam em prol da defesa de direitos.

Assuntos como a criação da plataforma “Não se Cale”, a importante das medidas protetivas, a defesa de crianças e adolescentes e também o esclarecimento de como se configuram as violências psicológicas e sexuais estiveram presentes nesse compilado de 2020. O "Mulheres em Debate" nasceu por meio de parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado. Confira o programa no canal 9 da Claro NET TV, ou no canal oficial da ALEMS, no Youtube.