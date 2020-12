Renato Câmara entrega emenda de R$ 80 mil para atender o Hospital Municipal de Ivinhema

O trabalho do deputado estadual Renato Câmara (MDB) garantiu nesta terça-feira (28) mais recursos para reforçar a rede de saúde pública em Ivinhema. Em solenidade realizada no gabinete do prefeito Tuta, o deputado fez a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil ao Hospital Municipal de Ivinhema.

O recurso fundo a fundo já foi depositado pelo governo do Estado na conta da Prefeitura de Ivinhema e poderá ser utilizado pelo município para reforçar as ações de combate ao novo coronavírus, através de compra de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, aquisição de equipamentos e realização de pequenas obras e adaptações. O auxílio financeiro também poderá ser destinado à contratação de profissionais de saúde necessários ao atendimento da demanda adicional.

Conforme Renato Câmara, o recurso vai ajudar no processo de estruturação do Hospital Municipal de Ivinhema e também para custear os gastos extras exigidos pela definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar o Covid-19, que nos últimos meses provocou um aumento na demanda de atendimento na unidade hospitalar. “Estamos sempre atentos às demandas de Ivinhema e trabalhando para viabilizar investimentos e ações para o município. Na Assembleia Legislativa, não temos medido esforços para trazer melhorias para todo o Vale do Ivinhema, principalmente na área da saúde, que é um setor que demanda recursos a todo o momento”, disse Renato Câmara.

No total, entre 2019 e 2020, Renato Câmara destinou R$ 160 mil em emendas para melhorias e investimentos na saúde em Ivinhema. Além dos R$ 80 mil destinados ao Hospital Municipal, o deputado garantiu outras duas emendas, de R$ 40 mil cada, para compra materiais permanentes e de um veículo para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Desde 2015, Renato já destinou para Ivinhema mais de R$ 700 mil em emendas para investimentos em diversos setores.

Conforme o prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima, o Tuta (PSDB), a emenda entregue por Renato Câmara chega em ‘ótima hora’, já que o município tem registrado nas últimas semanas um aumento no número de notificações de casos de Covid-19, o que exige ações ainda mais contundentes, por parte da administração municipal, para controlar o avanço da doença. O prefeito também fez questão de enaltecer o trabalho do deputado em apoio os projetos e ações em favor de Ivinhema. “Ter um parceiro como o deputado Renato Câmara nos dá tranquilidade. Ele está sempre na retaguarda, trabalhando e se empenhando pelo município de Ivinhema, principalmente neste momento tão difícil de enfrentamento ao Covid”, destacou o prefeito.

PÓLO EMPRESARIAL

Ainda durante agenda em Ivinhema, Renato Câmara também participou da entrega simbólica dos 50 terrenos do Polo Empresarial Vereador José Mendonça da Silva. Os terrenos foram ofertados pelo município através de um processo de edital público com o objetivo de incentivar e fomentar a instalação de novas empresas, atrair novos empreendimentos, e também para garantir a expansão de empresas que já funcionam na cidade e contribuem para a geração de emprego e renda.