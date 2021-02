Relatora do orçamento na Comissão de Agricultura, senadora Soraya indica emendas no valor de quase R$ 1 bilhão para o Agro

Emendas totalizam R$ 920 milhões para investimentos - (Foto: Lucka Pimenta/Assessoria)

A senadora Soraya Thronicke (PSL) apresentou nesta sexta (26/02) o relatório das emendas ao orçamento na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal. O texto atendeu as sugestões de todos os senadores, contemplando áreas como fomento às políticas agropecuárias, incentivo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no campo, fortalecimento da comercialização e da agricultura familiar, reforma agrária e regularização fundiária.

As emendas acolhidas totalizam R$ 920 milhões para investimentos e desenvolvimento do setor agropecuário. “Minha equipe e eu tentamos fazer o melhor trabalho para que conseguíssemos agregar a maior parte de emendas do nosso colegiado, dentro do possível, devido à restrição quantitativa. Conseguimos chegar a um ótimo ponto de equilíbrio e atendemos todos os senadores que nos encaminharam emendas, prestigiando as intervenções de políticas públicas apresentadas com maior frequência pelos membros da CRA”, explica a parlamentar.

"Considero que investir no desenvolvimento do agro e amparar os pequenos produtores, incentivando a agricultura familiar e resolvendo as questões fundiárias, poderemos avançar no crescimento do setor. O agro no meu estado do Mato Grosso do Sul é o que sustenta a economia, é um setor muito forte", afirmou a senadora Soraya.



No total, foram apresentadas 47 propostas de emendas, com o limite para o acolhimento de quatro que representem o interesse nacional. Após a apresentação na CRA, o relatório segue para aprovação na Lei Orçamentária Anual de 2021 na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional.