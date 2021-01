Governo de MS lança recapeamento da MS-382

Obra de recapeamento do pavimento de 51,9 km da rodovia MS-382 - (Foto: Edemir Rodrigues)

O governador Reinaldo Azambuja autoriza nesta sexta-feira (15) o lançamento do edital de licitação para a obra de recapeamento do pavimento de 51,9 km da rodovia MS-382, um dos principais acessos aos atrativos turísticos de Bonito, Jardim e Serra da Bodoquena e corredor de escoamento da produção agrícola, que se expande na região.

A restauração integra o pacote de 11 obras rodoviárias lançado pelo governador, dentro do Programa Governo Presente, com investimentos de R$ 376 milhões. O trecho de 51,9 km da MS-382 compreende a ligação com a BR-060, em Guia Lopes da Laguna, e a MS-178, que interliga Bonito também com a BR-267. A abertura da licitação da obra, em duas frentes, ocorrerá em 22 e 23 de fevereiro.

“É o nosso principal acesso, a partir de Campo Grande, tanto para o destino turístico, como para o agronegócio e outros segmentos da economia local”, afirma o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, que foi informado da autorização da obra por meio de telefonema do governador Reinaldo Azambuja. Ele agradeceu o governador pelo empenho e a agilidade no atendimento à reivindicação do município.

Acesso é fundamental

“Com diversas atividades turísticas em Bonito, o trânsito de veículos para a cidade é intenso, por isso, é necessário ter uma rodovia que ofereça segurança para todos aqueles que a utilizam. Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja pelo compromisso e força de vontade em realizar um sonho de todos os segmentos de Bonito, em especial da população”, disse o prefeito.

Para o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o Governo do Estado vem cumprindo sua parte no fomento ao turismo e aos negócios com a implantação de infraestrutura viária aos principais destinos turísticos, como Bonito e Pantanal, garantindo acessos com boas rodovias e segurança aos usuários.

Corredor turístico

“O investimento do governo é de extrema importância a uma região de alto fluxo de visitação a Bonito e Serra da Bodoquena”, realça Wendling. “O acesso é fundamental, fortalece o turismo, gera confiabilidade no empresário nesse momento de pandemia e ficamos felizes pelo fato de o governo priorizar nossos destinos. Turismo é feito de acessos, infraestrutura e serviços”, completa.

O recapeamento da rodovia completa o pacote de obras de recuperação de toda a malha viária da região turística, incluindo a conclusão da pavimentação da MS-178 (Estrada do Curê) e o asfaltamento de 7 km da mesma MS-382, entre o centro de Bonito e a entrada da Gruta do Lago Azul, com investimento de R$ 6 milhões – obra já entregue pelo governo em 2020.

Conforme o trade turístico, a MS-382 é uma via estratégica dentro do cenário que se desenha para o fomento do turismo na região com a implantação do Corredor Bioceânico (Brasil-Chile), interligando-se à BR-267 (Jardim-Porto Murtinho) e à BR-262 (Miranda e Corumbá). O Paraguai é o maior emissor de turistas do Mercosul a Bonito.