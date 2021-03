Rede de abastecimento de água chega no loteamento samambaia após solicitação de Neno Razuk - (Foto: Assessoria de Comunicação ALEMS )

Com mais uma demanda atendida, o deputado Neno Razuk (PTB) conseguiu viabilizar rede de abastecimento de água para 500 famílias do loteamento Samambaia, em Campo Grande. A solicitação feita por meio de indicação a Concessionária Águas Guariroba foi estudada e após uma pesquisa de opinião, concedida aos moradores da região.



“As lideranças do loteamento procuraram ajuda e contaram como chegaram até aquela região, mas que viviam sem água potável e sem tratamento. Atendi a demanda e fiz um pedido por ofício à concessionária que disponibilizou a rede de abastecimento para 500 famílias do Samambaia”, ressalta Neno.



Além disso, o parlamentar pontua as dificuldades dos moradores do local, que ainda buscam por recursos e melhorias na área. “É um loteamento afastado, mas de pessoas humildes que estão batalhando por moradia digna, a concessão da rede de abastecimento foi avanço e ainda temos muitas melhorias a serem conquistas para os moradores da região”, frisa o deputado