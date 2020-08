Recurso destinado por Marçal beneficia Lar de Idoso de Fátima do Sul com veículo

Deputado Marçal entrega chave do veículo a Ailton Rodrigues, do Lar do Idoso - (Foto: ALEMS)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) fez a entrega, na tarde desta sexta-feira (14), de um veículo Toyota Etios Sedan ao Lar do Idoso da cidade de Fátima do Sul.

O carro, no valor de R$ 60 mil, foi adquirido com emenda parlamentar e a chave foi repassada ao presidente da entidade, Ailton Rodrigues. Atualmente, o Lar atende 29 idosos.

O veículo será destinado para transportar os residentes até a casa de familiares bem como para levá-los a passeios, quando encerrar a pandemia do coronavírus.

"Este veículo será de grande utilidade para o Lar do Idoso. Ficamos felizes com o apoio do deputado Marçal em destinar recursos para a nossa entidade, que atende os 29 residentes com muita dedicação", disse Ailton durante recebimento das chaves.

Mais recursos

No início desta semana Marçal Filho esteve em Nova Andradina para inaugurar o Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza. Com de 2.012,00 m² de área construída, o espaço será multiuso e vai oportunizar ao município a realização de grandes eventos. Marçal destinou R$ 2 milhões de recursos para a obra quando era deputado federal.

Na oportunidade da inauguração, o deputado anunciou R$ 180 mil para aquisição de material de consumo interno, compra de medicamentos e para a aquisição de um veículo Van para o Hospital do Amor de Nova Andradina.