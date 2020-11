Recife terá 2º turno entre os deputados federais João Campos e Marília Arraes

Os deputados federais João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) vão ao segundo turno no Recife no próximo dia 29. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), após 100% dos votos serem apurados na capital pernambucana, o candidato socialista teve 29,17% dos votos válidos e a petista teve 27,95%, uma diferença de pouco menos de dez mil votos entre um e outro.

Mendonça Filho (DEM) ficou em terceiro lugar, com 25,11%. Delegada Patrícia (Podemos), candidata apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou em quarto, com 14,06%. Recife teve 4,91% de votos brancos e 8,94% de votos nulos. Leia mais aqui.