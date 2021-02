Rádio ALEMS tem programação especial durante carnaval em MS

Equipe da Rádio ALEMS reuniu o melhor do carnaval do Estado - (Foto: Wagner Guimarães)

"Alô, galera! Ô abre alas do Carnaval da Rádio ALEMS está chegando". Devido à pandemia, as festividades carnavalescas, que ocorreriam a partir deste final de semana, estão canceladas. Não vai rolar bloquinhos e desfiles pelas ruas, mas nem por isso é preciso desanimar. Chegou à hora de fazer aquela folia em casa mesmo, com toda a segurança, sem vacilar, para aproveitar o melhor do Carnaval com muito alto-astral e sem Covid-19.

Por isso, pensando em não deixar faltar o clima de Carnaval para os seus ouvintes, a Rádio ALEMS preparou uma programação pra lá de especial, que entrará no ar a partir de hoje (12), em comemoração ao Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro, que neste ano coincidiu com a festa mais tradicional do Brasil.

A equipe da Rádio ALEMS preparou tudo com muito carinho e com certeza vai fazer os ouvintes caírem na folia, com hits que embalam a vida de muitos brasileiros principalmente nesta época do ano, como é o caso das famosas marchinhas carnavalescas e sambas-enredo.

Para você acompanhar toda essa folia sem sair de casa. Basta clicar aqui.

Dia Mundial do Rádio

O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro em homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946. A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de seis países.

A data foi criada e oficializada em 2011, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012.