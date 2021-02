Racismo: Representatividade e exclusão são discutidos no programa Defensoria Explica

O racismo estrutural e as formas de enfrentá-lo são abordados pela defensora pública de Sidrolândia, Joanara Hanny Messias Gomes, nessa edição programa Defensoria Explica. A nova edição estreia nesta terça-feira (2).

Além dos casos relacionados ao racismo atendidos pela Defensoria Pública de MS, a defensora também destaca a importância das ações afirmativas, como o Dia 20 de novembro, em que é celebrado o Dia da Consciência Negra.

O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.