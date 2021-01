PT oficializa pedido para instalação de comissão representativa do Congresso

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O Partido dos Trabalhadores oficializou nesta sexta-feira (15) pedido para que seja instituída comissão representativa do Congresso - colegiado de parlamentares temporário para atuar durante períodos de recesso em situações excepcionais e urgentes - a fim de tratar de temas pertinentes a respeito da pandemia da covid-19.

Em ofício aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o PT afirma ser necessário, "na falta de um plano logístico conduzido pelo Governo Federal", "mapear e acompanhar os estágios de outros Estados e municípios, como forma de antecipar e prevenir eventuais situações de colapsos", bem como "definir estratégias para auxiliar o Estado do Amazonas a superar o colapso do sistema da saúde".

O partido também cita "a sabotagem do Governo Federal às medidas necessárias", "a expressiva elevação da média móvel de mortes e de pessoas contaminadas por covid-19" e a "omissão e a inércia do Governo Federal em assumir sua responsabilidade constitucional de coordenar as ações de enfrentamento e controle da pandemia da Covid-19 e de fornecer ajuda eficaz e em tempo hábil aos entes federados em situação de colapso" entre as medidas para justificar a convocação do colegiado.

Mais cedo, pelas redes sociais, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que a crise sanitária e a intimação do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, são os motivos para o fim do recesso. Além disso, a deputada também cobrou os presidentes da Câmara e do Senado pelo retorno das atividades. "Não é possível o Congresso Nacional estar de portas fechadas. É urgente sua convocação, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre", disse Gleisi.

O tema é defendido também por Maia, que anunciou ter encaminhado pedido para que Alcolumbre, a quem cabe a responsabilidade, convoque a comissão representativa.