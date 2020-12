PT busca frente de oposição na eleição da Câmara

Congresso Nacional, em Brasília - (Foto: Gabriela Biló/Estadão)

A Executiva nacional do PT decidiu ontem que vai tentar construir um bloco de esquerda na Câmara para que os partidos se posicionem em conjunto na escolha do candidato à presidência da Casa. O partido não chegou ao consenso sobre apoiar o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro; um nome ligado a Maia ou lançar candidato próprio.

A proposta, que será encaminhada a PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, se baseia em dois pontos: compromisso do candidato com uma agenda mínima da oposição e garantia da aplicação do critério da proporcionalidade na composição das comissões e da Mesa Diretora. O PT tem a maior bancada da Câmara, mas ficou fora dos principais cargos por se recusar a apoiar Maia em 2019.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.