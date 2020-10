PSL registra Siqueira na corrida pela prefeitura e agora partido tem dois candidatos

Trutis demonstrava apoio a candidatura de Siqueira - (Foto: Divulgação)

Foi registrado a candidatura do vereador Vinícius Siqueira à prefeitura de Campo Grande e, agora, o PSL tem dois candidatos no sistema Divulga do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), sendo Siqueira e o deputado federal Loester Carlos, o 'Trutis'.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso do Sul havia julgado no último, que ocorreram irregularidades na convenção virtual do PSL realizada em 13 de setembro para definir o candidato à prefeitura de Campo Grande. A juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine, da 44ª Zona Eleitoral, declarou, em sentença publicada divulgou que o candidato do partido é o vereador Vinicius Siqueira e não Loester Trutis.

O PSL teve 24 horas para definir o candidato a vice-prefeito e poderá substituir a publicitária e corretora de imóveis Lilian Durães. Os candidatos a vereador homologados na convenção não vão sofrer alteração.

Na convenção que resultou em 2 a 2, Siqueira não teve o voto computado pelo adversário, que presidia a convenção do PSL. Trutis afirmou que ligou para Siqueira, que não atendeu o telefone para votar durante a sessão secreta. Siqueira confirmou que não atendeu porque queria tudo registrado na plataforma Zoom, que foi desligada durante a votação.

A Justiça Eleitoral considerou verdadeira a afirmação de Vinícius e computou o voto, com a soma final de 3 votos a 2 a favor de Siqueira. Loester Trutis disse que tomou conhecimento da decisão e prepara recurso juntamente com o corpo jurídico do partido.

Entenda - A senadora e presidente do PSL em Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, havia protocolado no último dia 14 o pedido de impugnação da convenção que escolheu o deputado federal Loester Trutis para disputar a prefeitura de Campo Grande. Até então, Vinicius Siqueira era o pré-candidato pela sigla.

A senadora afirmou que precisou fazer algo para evitar que uma injustiça acontecesse. "Foi protocolada na Justiça Eleitoral impugnação contra as atitudes de Loester como presidente e convocada uma nova convenção para a próxima quarta-feira, 16", confirmou.

Na ocasião o partido chegou a reafirmar a convenção validada, onde o deputado e presidente municipal do partido, foi o escolhido para representar o partido nas eleições.

“Informamos que o PSL Nacional tornou sem validade o ato da senadora Soraya Thronicke, bem como sua intenção de realizar nova convenção. O PSL Nacional, comprometido com a verdade, afirma que reconhece e homologa a convenção realizada no último domingo, a Presidência do Diretório Municipal de Campo Grande e candidatura a prefeito do deputado federal Loester Trutis, assim como os 33 candidatos à vereança homologados por esta”, dizia a nota.