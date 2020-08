Psicólogos promovem Ato virtual em apoio ao Projeto de Lei de iniciativa do vereador Dr. Cury

Em sua participação, Dr. Cury enalteceu o trabalho da categoria e alertou sobre o pós-pandemia, onde mais uma vez o trabalho dos psicólogos será essencial - (Foto: Reprodução)

Foi promovido na última segunda-feira (03), pelo Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP14/MS), um Ato virtual de apoio ao Projeto de Lei nº 9.804/20, de iniciativa do vereador Dr. Cury, que concede adicional de insalubridade aos profissionais de saúde que enfrentam a pandemia. O Ato foi transmitido no Facebook do CRP14/MS.

Presidente do CRP14/MS, Marilene Kovalski parabenizou os profissionais pelo trabalho na pandemia e agradeceu o Dr. Cury por propor o projeto em nome do Conselho Regional de Psicologia. "A saúde e a vida sempre em 1º lugar", disse.

Convidado pelo CRP14/MS, Dr. Cury falou sobre os trâmites do projeto e a expectativa de todos os profissionais da saúde para sua sanção. "Há 100 anos não acontece uma pandemia. Estamos vivendo um momento único onde os verdadeiros heróis são os profissionais da saúde, que se colocam como escudo entre a população e o vírus", afirmou.

Em sua participação, Dr. Cury enalteceu o trabalho da categoria e alertou sobre o pós-pandemia, onde mais uma vez o trabalho dos psicólogos será essencial.

"Teremos problemas seríssimos no período pós-pandemia e precisaremos ainda mais dos psicólogos. Fazer esse Projeto de Lei é a minha obrigação, sancioná-lo é um trabalho de múltiplas mãos, o que as categorias da área da saúde têm contribuído de forma excepcional. Tenho certeza que o prefeito fará justiça a todos os profissionais. Sanciona Prefeito!", pediu Dr. Cury.

A luta pelo adicional de insalubridade unificou. Acadêmicos e profissionais estão juntos na busca pela sanção da lei.

De acordo com Paulo Godofredo, presidente do Fórum Municipal de Trabalhadores da Saúde, os psicólogos não pararam os atendimentos em nenhum momento, pelo contrário, nesse período de pandemia o trabalho tem só aumentado. "Estamos atendendo à população e os servidores da linha de frente, na área da saúde mental. Que fique claro a importância do nosso trabalho. Hoje, 20% dos psicólogos da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) estão infectados pela Covid-19. O Projeto de Lei mostrou que somos organizados e protagonistas dessa luta. Por isso pedimos: Sanciona Prefeito!", solicitou.

Para o representante do Conselho Federal de Psicologia, Antônio Virgílio Bastos, o projeto é um ato importante. "Luta local, mas que tem relação estreita com o que estamos passando em todo país. Parabéns, Dr. Cury pelo trabalho", parabenizou.

A ação organizada pelo CRP14/MS, contou com a participação do Conselho Federal de Psicologia (CFP), Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – seção Mato Grosso do Sul (ABEP-MS), Federação Nacional dos psicólogos (FENAPSI), Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul (SINPSI-MS), Fórum Municipal de Trabalhadores da Saúde, Sindicato dos funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (SISEM), Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho – Núcleo de Mato Grosso do Sul (SBPOT-MS), Associação Brasileira de Psicologia Social – Núcleo Campo Grande, Centros Acadêmicos de Psicologia da UFMS, UCDB e Uniderp.