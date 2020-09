PSDB não terá candidato para prefeitura e confirma apoio à Marquinhos Trad nas eleições 2020

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marcos trad (PSD) - (Foto: Reprodução)

Por meio de uma nota divulgada hoje (10), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), confirmou o apoio na reeleição de Marquinhos Trad (PSD) para prefeitura de Campo Grande.

A nota diz que a decisão de apoiar Trad “é o melhor caminho para continuar avançando nas ações conjuntas da Capital”, e deixa claro que o partido não terá um representante para concorrer nas eleições deste ano.

No documento assinado pelo presidente do Diretório Municipal do PSDB, João César Mattogrosso e pelo presidente Estadual do partido, Sérgio de Paula, a sigla reafirma que está sendo coerente nas eleições municipais apoiando a reeleição.