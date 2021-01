PSDB libera senadores para votarem em Simone Tebet ou Pacheco

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS) - (Foto: Agência Senado)

A bancada do PSDB no Senado decidiu que não vai fazer parte da aliança de nenhum dos concorrentes à presidência da Casa. Dividido, o partido liberou seus filiados no Senado a apoiarem qualquer um dos postulantes. Os principais concorrentes são Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS). As informações são do portal Congresso em Foco.

Os senadores José Serra (PSDB-SP) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) já manifestaram apoio a Simone nesta tarde por meio das redes sociais, mas há pelo menos quatro tucanos no Senado, de uma bancada de sete, que preferem o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

A decisão do PSDB representa um revés para Simone, que contava com o apoio do partido. A emedebista confirmou hoje o apoio do Cidadania e do Podemos, o que dá a ela um bloco de 27 senadores.

Já o bloco de Pacheco (DEM, PSD, PT, PP, PL, PSC, Republicanos e Pros) tem 38 senadores, faltando apenas três votos para poder ser eleito caso não sejam consideradas as traições. O PDT, que tem três congressistas, e pelo menos quatro senadores tucanos que também devem apoiar o mineiro.