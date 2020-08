PSDB de Dourados espera recuperação de Valdenir Machado para definir vice de Barbosinha

Valdenir Machado - (Foto: Divulgação)

O PSDB de Dourados decidiu aguardar a recuperação de seu presidente municipal, Valdenir Machado, para só então debater um nome a ser indicado a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, pré-candidato a prefeito pelo Democratas. As informações são do Portal diário do MS.

Valdenir está se recuperando da covid-19 e chegou a ser internado e teve alta na semana passada.

Integrantes do partido se reuniram na noite da ultima sexta-feira (7).

O partido irá integrar uma coligação liderada pelo pré-candidato do Democratas, isso foi anunciado aos tucanos de Dourados por Sergio de Paula, presidente estadual do partido.

Dois nomes brigam pelo posto, um deles é o próprio Valdenir Machado. O outro pretendente é o médico Jamal Nasser Haddad