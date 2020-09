PSB confirma Josmail Rodrigues e Juca Ygarapé para concorrer à prefeitura de Bonito

Josmail e Juca reforçaram o compromisso de diálogo com todos os setores do município - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (15), o PSB (Partido Socialista Brasileiro) confirmou os nomes do empresário Josmail Rodrigues e de Norival da Sillva Junior, o Juca Ygarapé na disputa à prefeitura de Bonito. Ficou aprovada ainda, a coligação entre os partidos PSB, PL e PATRIOTA.

Comerciante há 28 anos, Josmail conquistou por duas vezes – em 2008 e em 2012 - a maior votação de um vereador na história do município e foi presidente da Câmara Municipal. Em decorrência de eleições suplementares, assumiu a prefeitura do município em 2013 e foi candidato a prefeito em 2016.

"Não fizemos acordo para lotear a prefeitura, quem vai dirigir as secretarias são pessoas técnicas indicadas por cada setor, se não for competente, não trabalha comigo", declarou o candidato a prefeito. Josmail reforçou ainda seu compromisso com projetos como a mini usina de asfalto, a adesão ao programa Lixo Zero, a volta do Jovem Aprendiz e a criação do Conselho Municipal da juventude.

Como candidato à vice-prefeito, foi apresentado o nome de Juca Ygarapé, do PL. Pioneiro no ecoturismo da região, Juca reforçou que se coloca à disposição da população bonitense como mais um cidadão disposto a trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. O candidato ressaltou a importância do ecoturismo e do agronegócio na geração de empregos, enfatizando que os dois seguimentos devem caminhar e dialogar juntos para o crescimento da economia local.