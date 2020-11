Próximo das eleições, saiba se houve alteração no seu local de votação em Campo Grande ou interior

É importante que, antes de sair de casa, o eleitor consulte o seu local de votação - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Faltando quatro dias para as eleições municipais, algumas Zonas Eleitorais de Campo Grande ou do interior do Estado mudaram de endereço, e muitos eleitores ainda não sabem. É importante que, antes de sair de casa, o eleitor consulte o seu local de votação.

Eventuais alterações podem ser conferidas pelo site da Justiça Eleitoral e pelo aplicativo e-Título, que também serve como documento oficial no dia da votação. É importante que, antes de sair de casa, o eleitor consulte o seu local de votação.

A mudança de alguns locais se deu com a finalidade de não superlotar os antigos locais, evitando tumultos e transtornos no dia da votação.

Confira algumas das alterações em Campo Grande:

Salão Paroquial da Igreja São Francisco - Os eleitores foram remanejados para o "Colégio São Francisco de Educação Infantil e Ensino Fundamental", localizada na Rua 13 de Maio, 4.059, Centro.

Instituto Missionário São José - Os eleitores foram remanejados para a "Escola Estadual São José', localizada na Rua Arthur Jorge, 1.762, Bairro Vila Rosa.

SELETA - Os eleitores foram remanejados para o "Colégio São Francisco de Educação Infantil e Ensino Fundamental", localizada na Rua 13 de Maio, n.º 4.059, Bairro Centro.

Para ver todos os locais com mais detalhes, clique aqui.