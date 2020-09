Projeto que prevê o ensino de Libras nas escolas do Estado segue para sanção do governador

Deputado Jamilson - (Foto: Luciana Nassar / ALEMS)

De autoria do deputado, Jamilson Name (sem partido), o projeto de lei 005/2020, que inclui a Língua Brasileita de Sinais (Libras) no currículo da Rede Estadual de Ensino, em discussão final, foi aprovado na sessão remota da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), desta terça-feira (1°).

Jamilson Name disse que a aprovação do projeto é um passo muito importante na educação de Mato Grosso do Sul. “Temos que focar também na inclusão de pessoas com deficiência, meu objetivo é não deixar ninguém de fora dos meus projetos”, afirmou.

“A aplicação desta matéria nas escolas vai disseminar a língua, os alunos poderão ensinar seus pais, amigos e qualquer outro tipo de pessoa que se interesse em aprender. É importante que os órgãos públicos e privados estejam preparados para atender aqueles que têm essa dificuldade”, acrescentou.

As instituições de ensino do Estado poderão incluir em seus componentes curriculares, na etapa do Ensino Médio, em caráter complementar, conteúdo programático de informação e orientação a respeito da Libras.

O conteúdo da matéria a ser aplicada nas escolas deverá ser feito pela Secretaria de Estado de Educação (SES). O tema poderá ser apresentado por meio de palestras, comunicação e expressão usando o sistema linguístico de natueza visual e motora.

A lei foi aprovada por unanimidade, além de ter sido elogiada pelos parlamentares; a mesma agora segue para sanção ou veto do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.