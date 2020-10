Projeto prevê grupo multiprofissional para tratamento de recuperados de Covid-19

Nesta terça-feira, o deputado Antônio Vaz (Republicanos) apresentou o Projeto de Lei 204 de 2020, o qual dispõe sobre um grupo de multiprofissional com equipe integrada qualificados para tratamento e acompanhamento clínico de pacientes recuperados de COVID-19.

Conforme a proposta, fica instituída uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da área médica, enfermeiro de reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais, para atendimento de pacientes que concluíram o ciclo de manifestação do vírus, que apresentaram lesões e sequelas da doença e que necessitam de acompanhamento clínico com o intuito de minimizar os efeitos colaterais da COVID-19.

Antônio Vaz afirma, na justificativa do projeto, que “a finalidade é garantir o direito à saúde”. O deputado diz, ainda, que “o processo de recuperação do paciente pós Covid-19 vai além dos testes negativos sobre a presença do vírus no organismo”. De acordo com Vaz, “cada vez mais são observadas e estudadas sequelas na alta pós-internação, como fraqueza muscular e respiratória, fadiga, alterações de sensibilidade etc”.