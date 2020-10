Projeto pretende dar nome a anel viário de Ponta Porã

O anel viário que faz o contorno norte do município de Ponta Porã pode ganhar o nome de “Prefeito Helio Peluffo”. O Projeto de Lei 197 de 2020 foi apresentado na sessão remota desta quinta-feira (15) pelo deputado Gerson Claro (PP).

De acordo com a proposta, Peluffo foi eleito vereador de Ponta Porã em 1951, além de ter sido prefeito do município no período de 1959 a 1963 e reeleito em 1967. Ainda segundo o projeto, foi subdelegado executivo da 10ª Delegacia Regional de Fazenda de Ponta Porã entre 1971 a 1980. Também ocupou o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de 1980 a 1986. Helio Peluffo faleceu em 2012, aos 98 anos.

“A homenagem é justa e merecida, porque Helio Peluffo permanece na melhor memória da população pontaporanense pela admiração e reconhecimento da sua dedicação e trabalho realizado em prol do desenvolvimento e prosperidade da cidade, em todos esses anos de vida pública dedicados ao município”, explicou o autor.

A proposta segue para análise da Comissão de Constitução, Justiça e Redação (CCJR). Se obtiver parecer favorável dos integrantes do grupo, a matéria será encaminhada para votação em plenário.