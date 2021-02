Projeto de Vaz cria Política Estadual de incentivo para Jovens e Adultos no Meio Rural

Foi aprovado em primeira discussão nesta quinta-feira (4), durante a sessão da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), que Incentivo à Permanência de Jovens e Adultos no Meio Rural por meio da qualificação da Oferta Educacional, e de outras providências.





De acordo com o parlamentar, um dos objetivos desse projeto é implementar ações públicas voltadas à criação de condições para a escolha do meio rural como lugar para viver e da agricultura como garantidora de renda e emprego qualificado.





“Eu vim da zona rural, e sei o quanto é importante para os jovens essa oferta de formação integral, adequada à realidade dessa juventude, que permitirá a qualificação técnica e administrativa, dando-lhes ferramentas para que se tornem homens e mulheres em condições de exercer plenamente sua cidadania”. Explicou Vaz.





O Estado do Mato Grosso do Sul tem atraído investimentos por possuir grande potencial ecoturístico, extensas áreas agricultáveis, um dos maiores rebanhos bovinos do País, reservas minerais, política de incentivos à expansão industrial, centros de pesquisa de tecnologia e inovação da cadeia do agronegócio, solidez fiscal e eixos rodoviários que ligam o Estado aos principais centros consumidores do mercado interno e terminais de exportação. O agrobusiness é a principal base da economia de Mato Grosso do Sul.