Projeto de Lei visa incentivo ao trabalho no campo

Antônio Vaz é o autor do projeto. - ( Foto: Luciana Nassar/Arquivo)

O deputado Antônio Vaz (Republicanos) apresentou o Projeto de Lei 203 de 2020 nesta quinta-feira (22) para instituir em Mato Grosso do Sul a Política Estadual de Incentivo à Permanência de Jovens e Adultos no Meio Rural por meio da qualificação da oferta educacional.

Conforme a proposta, uma das finalidades é a implementação de ações públicas voltadas ao estímulo e à garantia da permanência do educando na área rural, a partir da criação de condições para a escolha do campo como lugar para viver e da agricultura como profissão.

O projeto também prevê a qualificação do educando em atividades rurais para que adquira as habilidades necessárias para desenvolver uma unidade de produção rural, de base familiar e sustentável.

Na justificativa, Vaz afirma que acredita na “relevância do projeto para a profissionalização de jovens e adultos do meio rural, por meio da educação qualificada, incentivando sua permanência no campo e alavancando a economia”.