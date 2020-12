Projeto de Lei institui Semana de Conscientização sobre TDAH

Nesta quarta-feira (2), o deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 227 de 2020, que institui a “Semana Estadual de Conscientização Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”, a ser realizada na semana do dia 19 de setembro anualmente no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo é informar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce do TDAH e sobre as estratégias e possibilidades de tratamento. Conforme o texto da proposta, “durante a semana pode-se desenvolver ações para a conscientização da população, por meio de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e a produção de material online e/ou impresso explicativos”.

De acordo com Barbosinha na justificativa, “o dia 19 de setembro tem se caracterizado por ser uma data de conscientização sobre o TDAH, cujo objetivo é destacar o impacto e prejuízos acumulados pelo transtorno em milhões de crianças, adultos e familiares”.