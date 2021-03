Projeto cria data para homenagear pessoas que se dedicam à proteção de animais

Proposta foi apresentada pelo deputado Marcio Fernandes - (Foto: Luciana Nassar)

Quem se dedica à defesa dos animais poderá ter um dia em sua homenagem. A criação do Dia Estadual do Protetor dos Animais está prevista no Projeto de Lei 35/2021, apresentado nesta terça-feira (2), durante a sessão da ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), pelo deputado Marcio Fernandes (MDB), coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais.

A data proposta é 17 de janeiro, dia que já é dedicado em vários estados brasileiros para homenagear pessoas que defendem os animais, segundo informa o parlamentar na justificativa do projeto. A data é alusiva ao falecimento de Santo Antão: 17 de janeiro de 356 d.C. Esse santo é considerado o protetor dos animais domésticos.

Passando a constar no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, o dia 17 de janeiro, conforme o projeto, “será dedicado à realização de eventos culturais e educativos que debatam o tema e instruam a população sobre os cuidados e proteção aos animais”.

“O objetivo deste projeto de lei é reconhecer o esforço do protetor de animais, a sua ação humanitária e conscientizar a população de que o trabalho desenvolvido por ele é de extrema importância e que, ele vem tornando a nossa sociedade um lugar melhor para os animais”, afirma Marcio Fernandes na justificativa da proposta.

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável quanto à constitucionalidade, seguirá para apreciação das comissões de mérito e para votações em plenário.