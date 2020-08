Programa Visão Parlamentar entrevista o deputado Pedro Kemp

No programa, Kemp fala dos desafios para a educação em tempos de pandemia - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O deputado Pedro Kemp (PT) é o convidado desta edição do Visão Parlamentar. O parlamentar, atual presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis, falou dos desafios para a Educação, as novas aprendizagens para formação docente e o reconhecimento do da importância da relação entre professores e alunos em tempos de pandemia.

O programa é comandado pela jornalista Glaucia Jandre e tem como objetivo apresentar ao telespectador da TV ALEMS a atuação política dos líderes de bancada e de Governo, bem como sua percepção do cenário político brasileiro.

A entrevista com o deputado Pedro Kemp será exibida no canal 9 da Claro NET TV, nas terças-feiras, às 7h e às 16h; quintas-feiras, às 17h; sábados, às 11h30, e aos domingos, às 9h30. Também pode ser conferida pelo Youtube da TV Assembleia.