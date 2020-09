Programa Segurança em Pauta homenageia investigadores da Polícia Civil

A edição do programa Segurança em Pauta desta semana, produzido em parceria com a TV Assembleia, homenageia os 18 anos da turma de investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul de 2002. Para contar histórias da academia e falar do trabalho realizado nestes anos convidamos os investigadores Cristiano Machado Ferreira, Alex Candido Ferreira Severino e Carolina Cruz da Costa Leite.

Toda semana a investigadora Lucilene Souza recebe especialistas para falarem sobre um diferente tema que envolva a segurança pública. Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais (ONGs), e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, exibido na grade de programação da TV ALEMS no canal 9 da Claro Net TV, toda segunda às 16h30, com horários alternativos nas quartas, às 7h30, sextas, às 14h, e nos domingos, às 18h30. O Segurança em Pauta também está disponível no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.