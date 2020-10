Programa Saúde em Foco aborda a prevenção e diagnóstico do câncer de intestino

Médica Vanessa Puccinelli Dotti é a entrevistada do programa Saúde em Foco - ( Foto: TV ALEMS)

No programa Saúde em Foco, que passa a ser exibido a partir de 2 de outubro, serão abordados os cuidados para a prevenção ao câncer de intestino. Especialistas alertam sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce deste tipo de tumor, que é considerado o terceiro mais frequente ente os homens e o segundo entre as mulheres, ele acomete o intestino grosso (subdivido em cólon e reto).

E para falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, a entrevista é com a médica Vanessa Puccinelli Dotti, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e em Gastroenterologia e endoscopia digestiva.

De acordo com a Dra. Vanessa, a recomendação da Americana Cancer Society antecipa em cinco anos a realização de testes que detectam esse tumor precocemente. “Cinquenta anos costumava ser a idade de corte para pessoas sem sintomas ou histórico familiar, agora a recomendação é aos 45 anos. Inicialmente, 80% dos portadores deste tipo de câncer desenvolvem uma lesão benigna (pólipo), assim como em outros casos de câncer, se a lesão ou tumor forem diagnosticados na fase inicial, as chances de cura são maiores”, afirma a especialista.

E quem tem histórico familiar de câncer de intestino, a situação exige acompanhamento próximo do médico, a pessoa precisa começar os exames dez anos antes da idade em que o familiar foi diagnosticado com esse tumor. Mas o fato é que cada indivíduo deve receber uma orientação de acordo com as características pessoais, afirma Dra. Vanessa.

Como este tipo de câncer é considerado silencioso, a recomendação é que o paciente fique atento a sangramentos, fezes escuras, fraqueza, perda de peso e mudança prolongada dos hábitos intestinais. É preciso estar atento porque muitos desses sinais podem dar as caras só quando o tumor avançou bastante no organismo, por isso, é preciso fazer o rastreamento adequado da doença.