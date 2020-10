Programa Perspectiva fala sobre as políticas públicas adotadas pelo Governo do Estado

De lá para cá diversas políticas públicas foram adotadas para combater o vírus, prestar atendimento em saúde e dar suporte para as atividades econômicas.

As ações que já estão em prática desde o mês de março e as melhorias no Sistema Público de Saúde foram abordadas em entrevista para mais uma edição do Perspectiva - que ouviu o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. O Estado é atualmente, um dos destaques do país no enfrentamento da pandemia.

Na ocasião, o titular da Saúde falou sobre o esforço em garantir testagens em massa e leitos de UTI para todos os 79 municípios do Estado, como forma de dar suporte e atendimento rápido e especializado às vítimas do coronavírus, bem como garantir segurança na retomada da economia em Mato Grosso do Sul – que é um dos únicos do país, que deve fechar com PIB positivo em 2020.

Durante a entrevista, o secretário Geraldo Resende reiterou o alerta sobre a necessidade do isolamento social, da adoção das medidas de biossegurança e demonstrou preocupação com as aglomerações nos feriados. As datas festivas fazem com que as pessoas se encontrem em número maior de pessoas, e contribuem com o aparecimento de novas vítimas da Covid-19.

Para assistir à edição do Perspectiva basta acompanhar a programação da TV Assembleia no Canal 9 da NET Claro, ou pelo Youtube.