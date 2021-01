Programa Perspectiva debate desafios de quem busca vaga formal de trabalho

A psicóloga Giuliana Elisa dos Santos explicou como será a procura de emprego em meio a pandemia - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O desemprego atingiu 13,8 milhões de brasileiros no fim de 2020, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa informação foi recentemente divulgada e mostra um dado alarmante para o próximo ano: o desafio da inserção no mercado de trabalho. Por isso, o Programa “Perspectiva”, da TV Assembleia traz dicas de como atrair a atenção das organizações para conseguir com emprego neste ano de 2021.

O bate-papo foi com Giuliana Elisa dos Santos – psicóloga, orientadora de carreira e professora universitária. Durante a entrevista, a especialista explicou os efeitos do isolamento social no desemprego e de que forma buscar mais motivação para buscar uma vaga formal de trabalho, uma vez que muitas pessoas, especialmente os jovens, ainda não conseguem encontrar uma área na qual tenham maior afinidade.

Nesta edição, Giuliana Elisa explicou o passo-a-passo para a criação de um currículo ideal, considerando este documento como principal ferramenta para atrair a atenção das empresas. Segundo ela, a currículo deve ser resumido, porém, também deve conter informações das experiências profissionais e de preferência com resultados obtidos naquela ocasião. Confira o programa na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV, e pelo Youtube oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.