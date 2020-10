Programa Perspectiva: Comércio ajudará a reaquecer economia nos próximos meses

O programa aborda, nesta edição, os impactos da pandemia para o comércio de Campo Grande - (Foto: Divulgação/ TV Assembleia)

Setor diretamente afetado com as primeiras medidas para contenção do novo coronavírus, o comércio prevê para o fim de 2020 um crescimento considerável no volume de vendas, o que deverá ajudar na recuperação da economia. Quem faz essa previsão é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), Adelaido Vila.

Durante a entrevista conduzida por Livia Machado, o presidente da CDL lembrou das dificuldades no começo do ano, que levaram ao fechamento de mais de vinte e duas mil empresas na Capital, conforme dados do SPC Brasil, serviço ligado nacionalmente às Câmara de Dirigentes. Mas quem soube se reinventar, argumenta Adelaido, encontrou uma nova forma de fazer negócios e conseguiu passar pela crise.

O ano de 2020 era cheio de expectativas para o comércio, já que um cenário nacional mais estável que o dos últimos anos parecia favorecer o crescimento. No entanto, a pandemia mostrou, segundo Vila, que o empresário ainda precisa de uma gestão mais profissional de seu negócio, para que um planejamento estratégico pudesse garantir a sobrevivência da empresa.

Para o fim do ano, em Campo Grande, a CDL prevê a realização de grande campanha natalina, em parceria com todo o comércio. Há conversas com a Prefeitura para haver colaboração nos preparativos das regiões de comércio – centros e bairros – para recepcionar o público. Estão previstos então quatro sorteios de prêmios aos consumidores.

O Programa Perspectiva é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NeT TV em Campo Grande, e em Dourados. Também é possível conferir esta e outras edições do programa, no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no YouTube.