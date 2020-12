Programa Personalidades entrevista subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres

Ben-Hur Ferreira entrevista a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

A entrevistada desta edição do Programa Personalidades, da TV Assembleia, é Luciana Azambuja, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), órgão subordinado a Subsecretaria Especial de Cidadania (Secid), desde 2018, e vinculado a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Em sua entrevista, Luciana Azambuja contou sobre a sua trajetória profissional e os trabalhos que desenvolve na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O Programa Personalidades é apresentado por Ben-Hur Ferreira.

Exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, em Campo Grande e Dourados, esta e outras edições do Programa Personalidades também estão disponíveis no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.