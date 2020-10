Programa Personalidades entrevista o ator e diretor David Cardoso

Natural de Maracaju, artista já fez mais de 40 filmes e foi protagonista de novelas - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

O entrevistado desta edição do Programa Personalidades, da TV Assembleia, é Davi Cardoso - natural de Maracaju, autor e diretor que já fez mais de 40 filmes e foi protagonista de novelas.

Ele é um dos principais artistas da teledramaturgia do Mato Grosso do Sul no cenário nacional. Seu nome está também no rol de homenageados de nosso programa, pois é uma grande referência de autor do Estado.

Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, o artista conta sua história e trajetória profissional. O programa Personalidades, exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net e também está disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.