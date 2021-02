Programa Juventude em Pauta destaca ações do Poder Público

Ian Leal e Diego Mariano, que representam a juventude sul-mato-grossense, foram os entrevistados desta edição - Foto: Divulgação/TV ALEMS

O ano de 2021 começa com inúmeros desafios que já começaram a ser enfrentados desde o início da pandemia da Covid-19, e a TV Assembleia está antenada a essa pauta. Em relação a prestação de serviços aos jovens sul-mato-grossenses, a ideia foi aprimorar as ferramentas e fortalecer parcerias para que os trabalhos continuem a todo o vapor.

O “Juventude em Pauta” aproveitou esses assuntos para discutir os caminhos da ação pública na construção de políticas eficazes para este ano, e contou com a participação de dois convidados que tem suas rotinas voltadas exclusivamente à atenção dos jovens. O bate-papo deste edição de fevereiro foi com Ian Leal, subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude de MS e Diego Mariano, presidente do Conselho Estadual da Juventude.

Durante a conversa, os convidados elencaram temas como a adoção do ensino híbrido, a aquisição de recursos tecnológicos e computadores para garantir acesso aos jovens em situação de vulnerabilidade, além da parceria com instituições e prefeituras para a garantia dos direitos fundamentais do público-alvo. Confira o programa na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV, e também pelo Youtube, no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.