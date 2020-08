Programa destaca ações na defesa das vítimas de violência durante a pandemia

Um dos entrevistados desta edição do Defensoria Explica é o o defensor-público geral Fábio Rombi - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

A nova edição do programa Defensoria Explica, veiculado na TV Assembleia, destaca as ações da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul durante a pandemia, e também na defesa das mulheres vítimas de violência de gênero. No primeiro bloco do programa, o defensor público-geral, Fábio Rogério Rombi da Silva, pontua as principais ações da instituição durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, principalmente diante do aumento dos casos e mortes no Estado nos últimos meses. Uma delas foi o pedido de lockdown para os serviços não essenciais em Campo Grande.

Defensora pública Thais Dominato Teixeira

Na sequência, a coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Mulher (Nudem), defensora pública Thais Dominato Silva Teixeira, alertou que durante o período de isolamento social o número de casos de violência de gênero aumentou. Além disso, a defensora também aproveitou para lembrar que, os atendimentos da Defensoria à mulher vítima de violência de gênero continuam durante a pandemia, inclusive, com equipe multidisciplinar.

O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.