Programa Defensoria Explica fala sobre o Núcleo de Direito de Família e Sucessões

Switcher da TV ALEMS - (Foto: Divulgação)

Os casos relacionados à família se destacaram nos atendimentos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul durante a pandemia e esse é o tema do programa Defensoria Explica dessa edição, com o defensor público William Coelho Abdonor.

Coordenador da unidade de atendimento Belmar, em Campo Grande, o defensor detalha como a instituição tem viabilizado de forma célere e extrajudicial casos, como divórcio, guarda compartilhada e pensão alimentícia.

O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.