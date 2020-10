Programa Defensoria Explica debate as principais ações voltadas aos povos indígenas

Entrevistada é coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica - ( Foto: TV ALEMS)

O programa Defensoria Explica dessa edição conversa com a coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (Nupiir), defensora pública de Segunda Instância Neyla Ferreira Mendes.

A coordenadora fala sobre as principais ações da Defensoria Pública de MS voltadas aos povos indígenas e comunidades quilombolas durante a pandemia da covid-19, como a de garantir água potável nas aldeias, pedido de ajuda emergencial para evitar colapso da covid-19 e solicitação de impedimento de circulação de não indígenas nas comunidades.

