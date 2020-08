Programa da TV ALEMS debate novos hábitos adquiridos na pandemia

Jornalistas da ALEMS falaram sobre quais hábitos criados nesse período poderemos manter mesmo após a pandemia - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

O programa Perspectiva, criado pela TV ALEMS para debater assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus, traz mais uma edição de debate entre jornalistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para saber: quais hábitos criados durante esse período poderemos manter mesmo que a crise acabe? A nova edição vai ao ar nesta terça-feira (1).

Lívia Machado conversou com Ana Maria Assis, jornalista da Agência ALEMS, Kleber Clajus, da TV ALEMS, além de contar com participação de Laureano Secundo, da Rádio ALEMS. Com o aparecimento da pandemia, deixamos de frequentar locais cheios, a forma de servir comida em restaurantes mudou e até a decisão por um abraço foi impactada – assuntos que foram debatidos.

A prevenção, que enquanto não há vacina ou medicação com eficácia comprovada, é a melhor medida. Partindo disso, o programa debateu uma série de cuidados que precisam ser tomados até em função da atividade do vírus, que varia de 40 minutos (no caso dos aerossóis) a três dias (quando em contato com aço).

O Perspectiva é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora NET em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.