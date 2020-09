Programa Considerações: Depressão, seria essa uma consequência da pandemia?

O presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, Antônio Vaz, é um dos entrevistados do Considerações - ( Foto: Divulgação/TV ALEMS)

A grade de programação da TV ALEMS desta sexta feira (25) traz no programa Considerações, apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o tema: Transtornos mentais e comportamentais como a depressão, provocados pela pandemia da Covid-19. Será que os casos dessa doença, o chamado mal do século 21, aumentaram?

Para debater sobre o assunto, participam do programa, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e o médico psiquiatra, Dr. José Alaide dos Santos Lopes.

O programa mensal é exibido na TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, às segundas-feiras, às 14h30, nas quartas, às 16h, e nas sextas-feiras, a partir das 16h. Também pode ser conferido pelo canal do Youtube da TV ALEMS, e no site oficial da Casa de Leis.