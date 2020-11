Programa Considerações debate as queimadas no Pantanal

O programa também pode ser conferido pelo Youtube, no canal oficial da Casa de Leis. - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O programa Considerações, exibido na TV ALEMS traz, na edição de novembro, uma entrevista especial sobre as queimadas no Pantanal, que passa pela sua fase mais crítica das últimas décadas, de acordo com ambientalistas. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que os primeiros sete meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período de anos anteriores, desde o fim do anos 90 - período em que o Inpe desenvolveu a plataforma que se tornou referência para monitorar os focos de calor no Brasil.

Participam do programa para falar sobre o assunto, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, e o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges.

Nesta edição, o programa mensal será apresentado pelo jornalista Alessandro Perin, e exibido na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV, nas segundas, às 14h30, nas quartas, as 16h, nas sextas-feiras, as 16h e aos domingos, a partir das 11h. O programa também pode ser conferido pelo Youtube, no canal oficial da Casa de Leis.