Programa aborda política e educação durante a pandemia na perspectiva do jovem brasileiro

Entrevistada é a deputada estudante Natallia Braga - (Foto: TV ALEMS)

A nova edição do Juventude em Pauta traz entrevista com a deputada estudante Natallia Braga, em uma conversa sobre a perspectiva do jovem quanto à educação e a política no país durante tempos de pandemia do novo coronavírus.

Atualmente Natallia preside o Parlamento Jovem, programa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promovido pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, em que proporciona a estudantes participarem de sessões legislativas e apresentar projetos de leis que podem ser apadrinhados por deputados estaduais e modificarem a legislação estadual.

A jovem também é estudante de Direito e no bate papo contou como estão sendo as aulas online e como a desigualdade social têm atingido diretamente a educação brasileira e porquê é preciso lutar por melhores condições e investimentos. O Juventude em Pauta é um programa mensal da TV Assembleia com temas relacionados às pessoas entre 15 e 29 anos, faixa etária considerada jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil.