Programa aborda os desafios da Educação em meio à pandemia

O programa Perspectiva entrevistou a doutora em Educação, Eliane Grice - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

Nessa edição do Programa Perspectiva, a TV Assembleia recebeu a professora aposentada e doutora em educação, Eliane Greice, para debater o desempenho do segmento educacional na rotina dos estudantes, durante a pandemia de Covid-19, especialmente no que diz respeito a aplicação dos conteúdos referentes ao ano letivo dos estudantes e a retomada das aulas presenciais.

A especialista enfatizou como ponto positivo a utilização dos adventos tecnológicos como complemento da prática de ensino e explicou que dificilmente viveremos em uma realidade pós coronavírus que não adeque a rotina presencial nas escolas com as ferramentas digitais.

Além de ressaltar o impacto sofrido pelos estudantes menos abastados, e que possivelmente não conseguiram acompanhar o conteúdo por falta de recursos, Eliane Greice destacou como fudamental a capacitação dos professores, para quem também consigam acompanhar e ensinar uma nova geração de estudantes.

