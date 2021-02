Prisão de Silveira 'está dentro da normalidade jurídica', diz líder do Cidadania

O líder do Cidadania na Câmara, deputado Alex Manente (SP), defendeu, em nota, a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) após o parlamentar publicar vídeo com ofensas e ameaças a membros da Corte. Segundo Manente, a prisão está "dentro da normalidade jurídica e constitucional".

Na nota, o Manente reforça: "o deputado faz defesa expressa do AI-5, imputa frontalmente os ministros do STF de crimes e clama por supressão de direitos constitucionais. Meu papel como parlamentar é garantir que as instituições republicanas brasileiras sejam mantidas. Como líder do Cidadania na Câmara dos Deputados, tomaremos uma decisão conjunta e nossa bancada definirá uma posição durante reunião desta quarta-feira (17)".

Está convocada para a tarde desta quarta-feira reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara e do colégio de líderes para tratar sobre a prisão de Silveira. Os parlamentares devem definir quando a Casa vai analisar o assunto em plenário. Em caso de prisão de parlamentares em flagrante de crime inafiançável, a Constituição prevê que a respectiva Casa legislativa delibere sobre a detenção.