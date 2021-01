Prestes a cobrir férias de Azambuja, vice-governador de MS testa positivo para Covid-19

O vice-governador Murilo Zauith (DEM) - (Foto: Divulgação)

Prestes a assumir o Governo do Estado durante as férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o vice Murilo Zauith (DEM) testou positivo para a Covid-19.

Conforme a assessoria do governo, ele apresenta o quadro estável e segue em quarentena na sua residência, seguindo o protocolo da Saúde. O vice estava há alguns dias com suspeita de coronavírus, sendo confirmado depois de realização de testagem.

Zauith vai trabalhar no esquema home office. Azambuja vai sair de férias no dia 25 e retorna no dia 3 de fevereiro.