Presidente ressalta compromisso com o desenvolvimento de MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB) - (Foto: Luciana Nassar)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), conduziu a solenidade de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura nesta manhã (2), no Plenário Júlio Maia. O evento, adequado à realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, foi fechado ao público, e contou com os ritos habituais, desta vez adaptados em obediência às medidas de biossegurança necessárias à prevenção contra o contágio do novo coronavírus.

O presidente da ALEMS ressaltou que a palavra de ordem é o respeito pelas instituições. “O respeito às instituições é fundamental à harmonia dos Poderes”, disse. Também ressaltou igualmente o respeito e gratidão pelos dias que conduziu o Governo do Estado. “Reinaldo Azambuja (PSDB) tem uma equipe maravilhosa, que me recebeu muito bem, agradeço a todos. Aqui nesta casa o senhor também sabe do respeito por todos do Executivo”, declarou.

Ainda sobre o papel da Casa de Leis, junto ao Poder Executivo, Paulo Corrêa enfatizou a atuação fundamental dos parlamentares pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Os deputados sempre me ajudam a tomar a decisão colegiada. Infelizmente, não estamos aqui para agradar a todos, e sim para manter o Estado de pé”, afirmou.

“Estamos aqui na Assembleia Legislativa para exercer a representatividade a qual fomos eleitos, e estamos aqui para continuar trilhando neste caminho”, complementou o deputado e presidente Paulo Corrêa.

Por fim, informou que a Casa de Leis permanece fechada ao público. “Muitos me questionaram e eu quero informá-los que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul continua fechada ao público. Nós respeitamos a ciência, os protocolos técnicos da Organização Mundial de Saúde [OMS] e a Casa de Leis continua funcionando. Em 2020, não deixamos de aprovar projeto algum. Avaliaremos, em 90 dias, se haverá mudança em relação aos trabalhos legislativos”, disse.

Ritos

Às 8h30, houve a evolução da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Em seguida, os parlamentares e autoridades que participarão da solenidade seguirão para o Pavilhão das Bandeiras, para receber o governador Reinaldo Azambuja. Ele passou em revista à tropa e foi recepcionado pelo presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul, e de Campo Grande, simultâneo à execução dos hinos pela Banda da PM-MS.

Parlamentares e autoridades foram, em seguida, ao Plenário Júlio Maia, onde o presidente da ALEMS recebeu a mensagem do governador do Estado, durante a instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. A deputada Mara Caseiro (PSDB), líder do governo na Casa de Leis, proferiu seu discurso, seguida do deputado Pedro Kemp (PT), representante da oposição. O presidente Paulo Corrêa solicitou ao parlamentares que fosse realizada reunião a partir desta quarta-feira (3), para formar os blocos e eleger os líderes, além das indicações para compor as composições das comissões temáticas desta sessão legislativa.