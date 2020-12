Presidente Iran Coelho das Neves toma posse em segundo mandato do TCE-MS

O conselheiro Iran Coelho das Neves tomou posse nesta manhã (16) do seu segundo mandato na presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - (Foto: Aurélio Marques)

O conselheiro Iran Coelho das Neves tomou posse nesta manhã (16) do seu segundo mandato na presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, biênio 2021/2022. A solenidade reuniu conselheiros e autoridades dos poderes do Estado, em sessão especial do Tribunal Pleno, no plenário Conselheira Celina Martins Jallad.

Cumprindo com todas as medidas de biossegurança implementadas para evitar a propagação e o contágio pelo Covid-19, a mesa da sessão foi composta pelo presidente da Corte de Contas, pelo corregedor-geral, conselheiro Ronaldo Chadid, pelo procurador-geral do MPC biênio 2019/2020, João Antônio de Oliveira Martins Júnior e pelo governador do Estado do MS, Reinaldo Azambuja. Os conselheiros, Jerson Domingos, Waldir Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro acompanharam a sessão de posse mantendo o distanciamento social.

Os membros do Corpo Diretivo do Tribunal de Contas para o biênio 2021/2022 também foram empossados. O conselheiro Jerson Domingos como vice-presidente, e corregedor-geral, o conselheiro Ronaldo Chadid. O procurador de contas, José Aêdo Camilo tomou posse no cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC).

Antes de fazer a troca de cargos, o procurador de contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior parabenizou os eleitos. Agradeceu a parceria dos servidores do Ministério Público de Contas e desejou boa sorte ao novo procurador-geral do MPC. “Agradeço ao amigo e companheiro de jornada, Dr. José Aêdo Camilo, pelo apoio dispensado nesses anos; permaneceremos unidos na defesa dos valores constitucionais, na guarda da Lei e na fiscalização de sua execução”.

Em seu pronunciamento, o novo procurador-geral do MPC, José Aêdo Camilo, ressaltou a honra em assumir mais uma vez o cargo e agradeceu ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja a confiança nele depositada. “Parabenizo aos empossados e coloco o Ministério Público de Contas como parceiro para juntos continuarmos a tarefa que nos é delegada pelas normas legais e constitucionais que regem o controle externo”.

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja saudou a recondução do conselheiro Iran Coelho das Neves à presidência do TCE-MS. Destacou que a sessão especial trata da continuidade de uma gestão responsável que vem enfrentando com desprendimento e coragem o momento difícil em meio a pandemia. “Desejo ao presidente reempossado e à alta direção deste Tribunal de Contas, a continuidade de uma gestão profícua e parceira do Estado no cumprimento dos nossos deveres perante a população. Contem sempre com este governador”, concluiu.

No discurso marcado por gratidão e emoção, o presidente do TCE-MS, agradeceu o apoio e confiança dos colegas conselheiros e de todos os servidores. Lembrou que participa há 40 anos da história da Corte do MS, e que 2020, tem sido um ano difícil para a humanidade em razão da pandemia pelo Novo Coronavírus. “Motivo mais que suficiente para o caráter restrito desta solenidade, que obedece todos os protocolos sanitários. Muitos dos que aqui estão perderam um conhecido, uma pessoa querida ou alguém da família. A todos, o nosso consolo e a nossa solidariedade”.

Em suas palavras, Iran Coelho das Neves, ressaltou que, apesar das provações ao longo deste ano, com restrições sanitárias severas e o temor permanente do contágio, o Tribunal de Contas manteve-se ativo no cumprimento de suas atribuições. “Fruto da já referida capacitação tecnológica, e muito mais pela competente dedicação de nosso pessoal, o trabalho home office garante atendimento a todas as demandas de nossos jurisdicionados, enquanto as sessões remotas das Câmaras e do Conselho Deliberativo, formado pelos conselheiros, assegura a tramitação regular de processos”.

Por fim, o presidente da Corte de Contas ainda falou do orgulho que sente de todos os que trabalham no Tribunal de Contas e afirmou que, com a ajuda da Corte dará continuidade ao trabalho de modernização do TCE-MS iniciado em sua primeira gestão. “Por isso me orgulho de cada um e de todos os que integram o nosso Tribunal de Contas. Vocês são o mais valioso patrimônio de nossa instituição... vocês são a nossa instituição; Afirmo aqui, em nome de todos os meus colegas conselheiros, o compromisso do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, de prosseguir na construção de relações institucionais que, duradouras e impessoais, contemplem os valores democráticos e a eficiência do Estado em benefício do cidadão e da sociedade”, finalizou Iran Coelho das Neves.

O evento ainda contou com a participação do presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, do Senador da República, Nelson Trad Filho, do prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trad, do procurador-geral de Justiça do MS, Alexandre Magno Benites de Lacerda, da procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim e do defensor público do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva.