Presidente do TST é transferida para São Paulo após diagnóstico de covid-19

Peduzzi está estável, em uso de cateter nasal de oxigênio e medicamentos venosos - (Foto: Giovanna Bembom/TST/Divulgação)

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, foi transferida neste domingo, 20, para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Diagnosticada com covid-19 após participar da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, Peduzzi está estável, em uso de cateter nasal de oxigênio e medicamentos venosos.

Segundo boletim divulgado às 15h desta terça, 22, ainda não há previsão de alta.

"A ministra está sendo acompanhada pelas equipes médicas dos professores doutores Roberto Kalil, David Uip e Carlos Carvalho", informou a assessoria do TST.

Peduzzi é uma das oito autoridades que contraíram covid-19 após a cerimônia de posse de Fux. A lista inclui o próprio presidente do Supremo, o procurador-geral da República Augusto Aras, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, passou por teste que voltou negativo para covid-19.

Fux tomou posse em cerimônia que reuniu cerca de 50 autoridades do Legislativo, Executivo e do Judiciário. O cerimonial do Supremo utilizou placas de acrílico entre as cadeiras dos ministros para reduzir o risco de contágio.

Em nota, o STF informou que 'todas as medidas medidas de segurança, protocolos e procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotados rigorosamente para a realização da solenidade de posse da nova gestão'.

As medidas incluem o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura dos profissionais e dos convidados da cerimônia, a disponibilidade de álcool em gel e adesivos indicativos de distanciamento social.

"Ainda que esteja segura quanto às medidas de precaução adotadas dentro de suas instalações, a Corte Suprema brasileira estuda novos procedimentos para tornar ainda mais segura a presença de servidores e visitantes do STF", afirmou o STF, em nota.

Desde o início da pandemia, 157 servidores do Supremo, incluindo colaboradores e estagiários, foram diagnosticados com covid-19. O STF informou que os trabalhadores que atuaram na organização da posse de Fux estão sendo testados para o novo coronavírus.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DO TST:

Em boletim divulgado às 15h desta terça-feira (22), o Hospital Sírio-Libanês informa que a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, foi admitida na unidade de Brasília e transferida para a de São Paulo em 20/9. Ela encontra-se estável, em uso de catéter nasal de oxigênio e medicamentos venosos. Ainda não há previsão de alta.

A ministra está sendo acompanhada pelas equipes médicas dos professores doutores Roberto Kalil, David Uip e Carlos Carvalho.

A nota é assinada pelo diretor de governança clínica do hospital, doutor Fernando Ganem, e pela diretora clínica, doutora Maria Beatriz Souza Dias.